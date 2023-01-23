С днем рождения, сынок: поздравление от папы

Подборка прикольных и душевных поздравления с днем рождения сына от отца

В день рождения любимого сына отец старается подобрать лучшие слова пожеланий и праздничных наставлений. Но иногда переполняемые чувства и эмоции не дают собраться и составить подходящее поздравление.

"Телеграф" составил подборку емких и трогательных поздравлений сына с днем рождения от папы. Выберите то, которое понравится больше всего и отправьте его дорогому имениннику в одном из мессенджеров.

Короткие поздравления сыну от папы с днем рождения

Сын, хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе удачи и счастья. Хочу, чтобы тебе никогда не приходилось горевать и грустить. Пусть успех будет твоим верным спутником. Добивайся всего и ничего не бойся. Я всегда рядом. С днем рождения, дорогой!

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Дорогой сынок, ты стал старше еще на год. Желаю тебе теперь смелее идти вперед к своим целям и не останавливаться. Пусть удача идет к тебе в руки! Будь честным, сильным и добрым! С днем рождения!

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Дорогой сын, хочу всегда видеть тебя успешным и довольным жизнью. Пусть все складывается так, как тебе нужно, а звезды исполняют все твои желания! С днем рождения!

Душевное поздравление сыну с днем рождения от папы

Дорогой сын, в твой день я хотел подарить тебе все, о чем ты мечтаешь. Но не стал этого делать. А все потому, что знаю, что ты и сам на многое способен. Ведь ты вырос настоящим мужчиной. Двигайся по жизни только вперед! Счастья, удачи и любви тебе! С днем рождения!

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Сын, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю всегда держать спину прямо и никогда не прогибаться под других. Если на твоем пути и встретится соперник, то желаю тебе одержать над ним достойную победу! Будь сильным, смелым и счастливым!

Прикольное поздравление сыну от отца

Взрослый сын к отцу пришел

И спросил мужчина:

– Так жены и не нашел,

В чем, отец, причина?

Папа хитро посмотрел,

Почесал в затылке

И такой он дал ответ

С доброю ухмылкой:

– Ты сынок совсем большой –

30 лет сегодня.

Ты ищи жену душой,

А не слушай бредни.

Ты ищи жену, как мать,

Это способ верный.

Ту, что может отдавать,

А не портить нервы.

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