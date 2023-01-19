Поздравления подруге с рождением сына: трогательные слова пожеланий

Подберите нежные и добрые слова поздравлений подруги с одним из самых важных событий ее жизни

Пополнение в семье — невероятно радостное событие, которое хочется разделить вместе с родителями. Если ваша подруга стала мамой, ей будет очень приятно получить от вас поздравления с красивыми словами и добрыми пожеланиями.

Ранее "Телеграф" писал, как поздравить подругу с рождением дочери. В этой подборке собраны лучшие поздравления подруге с рождением сына.

Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с величайшим событием — ты стала мамой мальчика. Хочу пожелать тебе побольше сил, крепких нервов и достатка. Я уверена, что у тебя получится воспитать и вырастить настоящего мужчину. Желаю, чтобы твой мальчик радовал тебя и ты им гордилась. Добра вам и света!

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Подружка, поздравляю тебя с рождения сына. Пусть он растет счастливым, сильным, отважным и добрым мальчиком. Пусть он сильно-сильно любит своих родителей и радует их своими достижениями. Крепкого ему здоровья и больших побед. Счастья вашей семье и любви!

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Милая подруженька, поздравляю с рождением сыночка. Желаю ему крепкого здоровья, сил и смелости. Пусть ему всегда сопутствует удача. Пусть не знает горечи и грусти. Желаю, чтобы в ваших взаимоотношениях всегда царили любовь и взаимопонимание.

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Поздравляю с рождением маленького ангелочка! Пусть сынишка от первых дней жизни дарит только приятные хлопоты и безграничное счастье! Желаю, чтобы он рос активным, здоровым и жизнерадостным мужчиной! Пусть милое солнышко освещает жизнь всей семьи!

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Дорогая подруга, поздравляю с рождением сыночка! В твоей жизни теперь есть настоящий герой. Желаю вам здоровья, энергии, сил и уверенности. Пусть он растет сильным, смелым и всегда добивается своих целей. А тебе желаю всегда оставаться понимающей мамой, которая может помочь ценным советом и поддержать своего сына в любую минуту.

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