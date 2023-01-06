Поздравления подруге с днем рождения дочери: трогательные пожелания и красивые открытки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выберите поздравление для подруги с одним из самых важных событий в ее жизни
Рождение ребенка — невероятно радостное событие в жизни каждого человека. Если ваша подруга родила малышку, вам наверняка захочется разделить с ней счастье появления на свет новой жизни и поздравить ее с этим событием. Отправьте новоиспеченной маме в мессенджере искреннее поздравление с рождением дочери.
"Телеграф" подготовил подборку, в которой вы найдете нужные слова, чтобы поздравить подругу с рождением дочери.
Поздравление с рождением дочери подруге
Прекрасную мамочку поздравляю с рождением доченьки! Желаю вам стать друг для друга лучшими подругами! Пусть в жизни малышки будет много хороших людей, удача, здоровье и счастье! Желаю, чтобы жизнь ее была похожа на сказку!
***
С днем рождения дочери
Сегодня поздравляю
И тебе, подруга,
От души желаю,
Чтобы счастье в жизни
Дочке улыбалось,
И чтобы с удачей
Она не расставалась.
Чтоб все беды в жизни
Пролетели мимо,
На двоих желаю
Я судьбы счастливой.
***
Дорогая подруга, поздравляю тебя с рождением доченьки! Желаю крохе счастливой судьбы! Пусть радует маму и папу. Крепкого вам здоровья и благополучия!
***
Подруга, поздравляю с рождением дочери! Пусть она растет здоровенькая и счастливая! Тебе желаю поскорее прийти в форму и наслаждаться материнством! Пусть дочка тебя радует и наполняет жизнь улыбками!
Открытки подруге с рождением дочери
Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений с днем рождения дочери.