Поздравления подруге с днем рождения дочери: трогательные пожелания и красивые открытки

Выберите поздравление для подруги с одним из самых важных событий в ее жизни

Рождение ребенка — невероятно радостное событие в жизни каждого человека. Если ваша подруга родила малышку, вам наверняка захочется разделить с ней счастье появления на свет новой жизни и поздравить ее с этим событием. Отправьте новоиспеченной маме в мессенджере искреннее поздравление с рождением дочери.

"Телеграф" подготовил подборку, в которой вы найдете нужные слова, чтобы поздравить подругу с рождением дочери.

Поздравление с рождением дочери подруге

Прекрасную мамочку поздравляю с рождением доченьки! Желаю вам стать друг для друга лучшими подругами! Пусть в жизни малышки будет много хороших людей, удача, здоровье и счастье! Желаю, чтобы жизнь ее была похожа на сказку!

***

С днем рождения дочери

Сегодня поздравляю

И тебе, подруга,

От души желаю,

Чтобы счастье в жизни

Дочке улыбалось,

И чтобы с удачей

Она не расставалась.

Чтоб все беды в жизни

Пролетели мимо,

На двоих желаю

Я судьбы счастливой.

***

Дорогая подруга, поздравляю тебя с рождением доченьки! Желаю крохе счастливой судьбы! Пусть радует маму и папу. Крепкого вам здоровья и благополучия!

***

Подруга, поздравляю с рождением дочери! Пусть она растет здоровенькая и счастливая! Тебе желаю поскорее прийти в форму и наслаждаться материнством! Пусть дочка тебя радует и наполняет жизнь улыбками!

Открытки подруге с рождением дочери

Открытка подруге с рождением дочки

Открытка с рождением дочки подруге

Поздравление подруге с рождением дочери

Подруге с рождением дочки

Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений с днем рождения дочери.