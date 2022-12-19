С днем рождения внука: теплые пожелания бабушке
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Самые лучшие поздравления с рождением внука — в материале "Телеграфа"
Рождение нового члена семьи — это всегда огромный праздник для всех, но особенно — для новоиспеченных бабушек и дедушек. Ведь иногда они ждут рождения внуков чуть ли не больше, чем сами родители.
Наверняка бабушке будет очень приятно получить поздравления с днем рождения внука. "Телеграф" собрал красивые пожелания, которыми вы можете поздравить бабушку с внуком.
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Поздравляю чудесную бабушку с рождением любимого внучка. Желаю от всей души, чтобы малыш был крепким и здоровым, весёлым и счастливым, озорным и милым. Пусть жизнь мальчишки будет доброй и благополучной. Желаю, чтобы внук всегда был настоящей гордостью и искренней радостью для своей бабушки.
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Счастливую бабулю поздравляю с рождением внука. Желаю частых и радостных встреч с любимым мальчуганом, желаю, чтобы внучек всегда защищал бабулю и наполнял её сердце радостью, желаю, чтобы он шёл доброй и счастливой дорогой по своей жизни!
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Родился сегодня в семье ангелок —
Прекрасный, здоровый и крепкий внучок!
С событием светлым спешу вас поздравить,
Ко всем пожеланьям немного добавить:
Пусть радость и счастье подарит вам внук,
Улыбкой осветит пространство вокруг.
Пусть будет здоровым, успешным, красивым,
Мальчишкою самым на свете счастливым!
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Поздравляю с внуком! Пусть он своим шустрым характером будет продлевать молодость, задор и дарить всплеск энергии, чтобы жизнь била ключом долгие годы, а улыбка на лице была постоянной. С новорожденным!
***
У вас сегодня оживление —
В семействе вашем прибавление,
Родился маленький внучок,
Прекрасный самый малышок!
Теперь ты бабушка, бабуля,
Ты тренируйся бегать пулей,
Шкафы все крепко завяжи,
Горшок поближе придержи!
Ведь внук родился, вот же радость,
А на душе такая сладость,
Пусть выпишут скорей домой,
Уже потерян твой покой!
Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений с днем рождения бабушки.