С днем рождения внука: теплые пожелания бабушке

Самые лучшие поздравления с рождением внука — в материале "Телеграфа"

Рождение нового члена семьи — это всегда огромный праздник для всех, но особенно — для новоиспеченных бабушек и дедушек. Ведь иногда они ждут рождения внуков чуть ли не больше, чем сами родители.

Наверняка бабушке будет очень приятно получить поздравления с днем рождения внука. "Телеграф" собрал красивые пожелания, которыми вы можете поздравить бабушку с внуком.

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Поздравляю чудесную бабушку с рождением любимого внучка. Желаю от всей души, чтобы малыш был крепким и здоровым, весёлым и счастливым, озорным и милым. Пусть жизнь мальчишки будет доброй и благополучной. Желаю, чтобы внук всегда был настоящей гордостью и искренней радостью для своей бабушки.

Поздравление в день рождения внука

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Счастливую бабулю поздравляю с рождением внука. Желаю частых и радостных встреч с любимым мальчуганом, желаю, чтобы внучек всегда защищал бабулю и наполнял её сердце радостью, желаю, чтобы он шёл доброй и счастливой дорогой по своей жизни!

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Родился сегодня в семье ангелок —

Прекрасный, здоровый и крепкий внучок!

С событием светлым спешу вас поздравить,

Ко всем пожеланьям немного добавить:

Пусть радость и счастье подарит вам внук,

Улыбкой осветит пространство вокруг.

Пусть будет здоровым, успешным, красивым,

Мальчишкою самым на свете счастливым!

C днем рождения внука поздравление бабушке

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Поздравляю с внуком! Пусть он своим шустрым характером будет продлевать молодость, задор и дарить всплеск энергии, чтобы жизнь била ключом долгие годы, а улыбка на лице была постоянной. С новорожденным!

Поздравление с днем рождения внука бабушке

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У вас сегодня оживление —

В семействе вашем прибавление,

Родился маленький внучок,

Прекрасный самый малышок!

Теперь ты бабушка, бабуля,

Ты тренируйся бегать пулей,

Шкафы все крепко завяжи,

Горшок поближе придержи!

Ведь внук родился, вот же радость,

А на душе такая сладость,

Пусть выпишут скорей домой,

Уже потерян твой покой!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений с днем рождения бабушки.