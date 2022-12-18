Душевные поздравления с днем рождения бабушке от внука
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Любой бабушке будет приятно получить особенное поздравление с днем рождения от внука
Бабушки души не чают в своих внуках. Они отдают им тепло, нежность, заботу, доброту и уделяют им очень много времени. В день рождения бабушки внукам дается шанс в виде поздравлений поблагодарить ее за потраченные силы и выразить свою любовь.
Поздравления с днем рождения бабушке от внука могут быть короткими и емкими, или длинными как поэма. Возможно это будет стих с днем рождения бабушке трогательный до слез. Главное — чтобы все слова были от чистого сердца. Нужно обязательно сказать, как внук любит бабушку и как она ему дорога.
"Телеграф" собрал душевные пожелания бабушке от внука. Любое из них можно отправить в мессенджере, или же зачитать имениннице лично.
Поздравление бабушке от внука с днем рождения
С днем рождения, дорогая,
Ты бабулечка моя,
Я, как внук, тебе желаю,
Чтоб здорова ты была!
Чтобы чаще улыбалась,
И пекла мне пирожки,
И шутила, и смеялась,
Очень-очень люблю их!
И тебя я уважаю,
Бабушка моя родная,
Крепко-крепко обнимаю,
Всей душою обожаю!
***
Очень трудно написать
Бабушке от внука.
Если внуку только пять -
Трудная наука.
Мама, ты сама пиши,
Я тебе диктую -
Поздравляю от души
Бабушку родную!
***
В свой день рождения прими
Мои наилучшие пожелания.
Достойна ты большой любви,
Покоя, счастья, понимания.
Твоей любуюсь добротой.
Ты ласковая как весна.
Я, бабушка, всегда с тобой.
Я – внук твой, и люблю тебя!
***
Вот была бы у меня
Палочка волшебная,
Я бы, бабушка, тебя
Поздравлял с Рождением.
Прикоснулся б с колдовством:
"Не быть тебе старушкой!"
Я бы, внук, к тебе пришел,
А ты уже девчушка.
***
Бабушка хочу поздравить тебя с днем рождения. В душу радости хочу добавить. Добром, как внук, плачу. Желаю тебе долгих лет жизни, богатырского здоровья, энергичности, оптимизма и благополучия. Пусть бодрость тебя просто переполняет, а на устах сияет довольная улыбка. Бабушка, будь счастлива и никогда не унывай!
На сайте "Телеграф" можно найти поздравления сестре с днем рождения.