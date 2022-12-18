Душевные поздравления с днем рождения бабушке от внука

Любой бабушке будет приятно получить особенное поздравление с днем рождения от внука

Бабушки души не чают в своих внуках. Они отдают им тепло, нежность, заботу, доброту и уделяют им очень много времени. В день рождения бабушки внукам дается шанс в виде поздравлений поблагодарить ее за потраченные силы и выразить свою любовь.

Поздравления с днем рождения бабушке от внука могут быть короткими и емкими, или длинными как поэма. Возможно это будет стих с днем рождения бабушке трогательный до слез. Главное — чтобы все слова были от чистого сердца. Нужно обязательно сказать, как внук любит бабушку и как она ему дорога.

"Телеграф" собрал душевные пожелания бабушке от внука. Любое из них можно отправить в мессенджере, или же зачитать имениннице лично.

Поздравление бабушке от внука с днем рождения

С днем рождения, дорогая,

Ты бабулечка моя,

Я, как внук, тебе желаю,

Чтоб здорова ты была!

Чтобы чаще улыбалась,

И пекла мне пирожки,

И шутила, и смеялась,

Очень-очень люблю их!

И тебя я уважаю,

Бабушка моя родная,

Крепко-крепко обнимаю,

Всей душою обожаю!

***

Очень трудно написать

Бабушке от внука.

Если внуку только пять -

Трудная наука.

Мама, ты сама пиши,

Я тебе диктую -

Поздравляю от души

Бабушку родную!

***

В свой день рождения прими

Мои наилучшие пожелания.

Достойна ты большой любви,

Покоя, счастья, понимания.

Твоей любуюсь добротой.

Ты ласковая как весна.

Я, бабушка, всегда с тобой.

Я – внук твой, и люблю тебя!

***

Вот была бы у меня

Палочка волшебная,

Я бы, бабушка, тебя

Поздравлял с Рождением.

Прикоснулся б с колдовством:

"Не быть тебе старушкой!"

Я бы, внук, к тебе пришел,

А ты уже девчушка.

***

Бабушка хочу поздравить тебя с днем ​​рождения. В душу радости хочу добавить. Добром, как внук, плачу. Желаю тебе долгих лет жизни, богатырского здоровья, энергичности, оптимизма и благополучия. Пусть бодрость тебя просто переполняет, а на устах сияет довольная улыбка. Бабушка, будь счастлива и никогда не унывай!

На сайте "Телеграф" можно найти поздравления сестре с днем рождения.