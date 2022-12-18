Душевні вітання з днем народження бабусі від онука

Будь-якій бабусі буде приємно отримати особливе привітання з днем народження від онука

Бабусі душі не чують у своїх онуках. Вони віддають їм тепло, ніжність, турботу, доброту та приділяють їм дуже багато часу. У день народження бабусі онукам дається шанс у вигляді привітань подякувати за витрачені сили та висловити своє кохання.

Привітання з днем народження бабусі від онука можуть бути короткими та місткими або довгими як поема. Можливо, це буде зворушливий до сліз вірш з днем народження бабусі. Головне — щоб усі слова були від щирого серця. Потрібно обов’язково сказати, як онук любить бабусю та як вона йому дорога.

"Телеграф" зібрав душевні побажання бабусі від онука. Будь-яке з них можна відправити в месенджері, або ж зачитати іменинниці особисто.

Вітання бабусі від онука з днем народження

З Днем народження, люба, ти бабусю моя! Я, як онук, тобі бажаю, щоб здорова ти була! Щоб частіше посміхалася, і пекла мені пиріжки, і жартувала, і сміялася, дуже люблю їх! І тебе я поважаю, бабуся моя рідна. Міцно-міцно обіймаю та всією душею обожнюю тебе!

***

Дуже важко написати бабусі від онука.

Якщо онуку тільки п’ять -

Важка наука.

Мамо, ти сама пиши,

Я тобі диктую -

Вітаю від душі

Бабусю рідну!

***

У свій день народження прийми мої найкращі побажання. Достойна ти великого кохання, спокою, щастя, розуміння. Твоєю любуюсь добротою. Ти ласкава, як весна. Я, бабусю, завжди з тобою. Я – твій онук, і люблю тебе!

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Ось була б у мене чарівна паличка, я б, бабусю, тебе вітав із народженням. Доторкнувся б з чаклунством: "Не бути тобі старенькою!". Я б, онук, до тебе прийшов, а ти вже дівчисько.

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Бабуся хочу привітати тебе із днем народження. До душі радості хочу додати. Добром, як онук, плачу. Бажаю тобі довгих років життя, богатирського здоров’я, енергійності, оптимізму і добробуту. Нехай бадьорість тебе просто переповнює, а на вустах сяє задоволена посмішка. Бабусю, будь щаслива і ніколи не сумуй!

На сайті "Телеграф" можна знайти вітання сестрі з днем народження.