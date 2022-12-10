З днем народження, сестро: зворушливі до сліз вітання своїми словами

Найкращі вітання для сестри на день народження — у матеріалі "Телеграфа"

Привітати з днем народження улюблену сестру можна зовсім різними способами — відправити їй листівку, коротке смс у месенджері, або зачитати вірш. Якщо ж поезія не підходить, то можна привітати сестру з днем народження своїми словами.

Щоб не шукати потрібних слів в останній момент і щоб побажання не виглядали сумбурними, краще заздалегідь підготуватися до свята. "Телеграф" зібрав вам в одному матеріалі привітання сестрі з днем народження своїми словами.

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Дорогоцінна моя сестричка! У цей день усі поспішають привітати тебе з днем народження. Я не буду винятком. Хочу ще раз нагадати, що ти чудова. У тебе прекрасна зовнішність та глибока душа. Я дуже ціную твою ніжність і доброту, світло, яке ти випромінюєш. Нехай усі ці твої якості зберігаються та примножуються. Величезного і чистого, вірного тобі кохання та фарту у всьому!

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Улюблена сестричка, бажаю тобі безмежного щастя! Нехай твій шлях завжди освітлює сонце. Бажаю прожити життя без тривог. Всі біди нехай облітають твій дім. Будь такою ж красунею та розумницею. Хочу, щоб ти залишалася такою ж милою, ніжною і з душею навіки молодою. З Днем народження, рідна!

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Сестричко, цього дня так багато хочеться тобі сказати та побажати. Насамперед — здоров’я, щастя та кохання. Бажаю, щоб ти не старіла душею. Нехай поряд з тобою будуть добрі друзі та кохані люди. Більше тобі сонячних днів і здійснення всіх бажань! З днем народження!

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Улюблена сестро, у твій день народження бажаю, щоб тобі світило сонце в негоду. Нехай від любові крутиться твоя голова, а твоє серце ніколи не плаче від болю та горя. Бажаю тобі моря квітів, багатства, миру, тепла та здійснення всіх бажань!

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Сестра моя, душа моя! Бажаю тобі завжди посміхатися, бути натхненною та окриленою у будь-який день та будь-яку погоду. Щоб життя надавало тобі тисячі можливостей, і якнайбільше приводів для радості, і якнайменше — для смутку. Нехай кожен прожитий день прикрашає тебе красою, мудрістю, жіночністю ще більше, ніж маєш. З днем народження!

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати з днем народження молодшу сестру.