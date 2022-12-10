Укр

С днем рождения, сестра: поздравления своими словами, которые трогают до слез

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Подберите для сестры красивые слова
Подберите для сестры красивые слова. Фото pixabay.com

Лучшие поздравления для сестры на день рождения — в материале "Телеграфа"

Поздравить с днем рождения любимую сестру можно совершенно разными способами — отправить ей открытку, короткое смс в мессенджере, или зачитать стих. Если же поэзия не подходит, то вполне можно поздравить сестру с днем рождения своими словами.

Чтобы не искать нужные слова в последний момент и чтобы пожелания не выглядели сумбурными, лучше заранее подготовиться к празднику. "Телеграф" собрал для вас в одном материале поздравления сестре с днем рождения своими словами.

***

Драгоценная моя сестричка! В этот день все торопятся поздравить тебя с днем рождения. Я не буду исключением. Хочу еще раз напомнить, что ты прекрасна. У тебя великолепная внешность и глубокая душа. Я очень ценю твою нежность и доброту, свет, который ты излучаешь. Пусть все эти твои качества сохраняются и приумножаются. Огромной и чистой, верной тебе любви и фарта во всем!

***

Любимая сестренка, желаю тебе бескрайнего счастья! Пусть твой путь всегда освещает солнце. Желаю прожить жизнь без тревог. Все беды пусть облетают твой дом стороной. Будь такой же красавицей и умницей. Хочу, чтобы ты оставалась такой же милой, нежной и с душой навеки молодой. С днем рождения, родная!

***

Сестричка, в этот день так много хочется тебе сказать и пожелать. Прежде всего — здоровья, счастья и любви. Желаю, чтобы ты не старела душой. Пусть рядом с тобой будут хорошие друзья и любимые люди. Побольше тебе солнечных дней и исполнения абсолютно всех желаний! С днем рождения!

***

Любимая сестра, в твой день рождения желаю, чтобы тебе светило солнце в день ненастный. Пусть от любви кружится твоя голова, а твое сердце никогда не плачет от боли и горя. Желаю тебе моря цветов, богатства, мира, тепла и исполнения всех желаний!

***

Сестра моя, душа моя! Желаю тебе всегда улыбаться, быть вдохновленной и окрыленной в любой день и любую погоду. Чтоб жизнь предоставляла тебе тысячи возможностей, и как можно больше поводов для радости, и как можно меньше — для грусти. Пусть каждый прожитый день приукрашивает тебя красотой, мудростью, женственностью еще больше, чем ты имеешь. С днем рождения!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения младшую сестру.

Теги:
#Поздравления #Праздники #С Днем рождения