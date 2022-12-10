С днем рождения, сестра: поздравления своими словами, которые трогают до слез

Лучшие поздравления для сестры на день рождения — в материале "Телеграфа"

Поздравить с днем рождения любимую сестру можно совершенно разными способами — отправить ей открытку, короткое смс в мессенджере, или зачитать стих. Если же поэзия не подходит, то вполне можно поздравить сестру с днем рождения своими словами.

Чтобы не искать нужные слова в последний момент и чтобы пожелания не выглядели сумбурными, лучше заранее подготовиться к празднику. "Телеграф" собрал для вас в одном материале поздравления сестре с днем рождения своими словами.

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Драгоценная моя сестричка! В этот день все торопятся поздравить тебя с днем рождения. Я не буду исключением. Хочу еще раз напомнить, что ты прекрасна. У тебя великолепная внешность и глубокая душа. Я очень ценю твою нежность и доброту, свет, который ты излучаешь. Пусть все эти твои качества сохраняются и приумножаются. Огромной и чистой, верной тебе любви и фарта во всем!

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Любимая сестренка, желаю тебе бескрайнего счастья! Пусть твой путь всегда освещает солнце. Желаю прожить жизнь без тревог. Все беды пусть облетают твой дом стороной. Будь такой же красавицей и умницей. Хочу, чтобы ты оставалась такой же милой, нежной и с душой навеки молодой. С днем рождения, родная!

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Сестричка, в этот день так много хочется тебе сказать и пожелать. Прежде всего — здоровья, счастья и любви. Желаю, чтобы ты не старела душой. Пусть рядом с тобой будут хорошие друзья и любимые люди. Побольше тебе солнечных дней и исполнения абсолютно всех желаний! С днем рождения!

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Любимая сестра, в твой день рождения желаю, чтобы тебе светило солнце в день ненастный. Пусть от любви кружится твоя голова, а твое сердце никогда не плачет от боли и горя. Желаю тебе моря цветов, богатства, мира, тепла и исполнения всех желаний!

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Сестра моя, душа моя! Желаю тебе всегда улыбаться, быть вдохновленной и окрыленной в любой день и любую погоду. Чтоб жизнь предоставляла тебе тысячи возможностей, и как можно больше поводов для радости, и как можно меньше — для грусти. Пусть каждый прожитый день приукрашивает тебя красотой, мудростью, женственностью еще больше, чем ты имеешь. С днем рождения!

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