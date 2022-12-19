З днем народження онука: теплі побажання бабусі

Найкращі вітання з народженням онука — у матеріалі "Телеграфа"

Народження нового члена сім’ї – це завжди величезне свято для всіх, але особливо – для новоспечених бабусь та дідусів. Адже іноді вони чекають на народження онуків чи не більше, ніж самі батьки.

Напевно, бабусі буде дуже приємно отримати привітання з днем народження онука. "Телеграф" зібрав гарні побажання, якими ви можете привітати бабусю з онуком.

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Вітаю чудову бабусю з народженням коханого онука. Бажаю від щирого серця, щоб малюк був міцним і здоровим, веселим і щасливим, бешкетним і милим. Нехай життя хлопчика буде добрим. Бажаю, щоб онук завжди був справжньою гордістю та щирою радістю для своєї бабусі.

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Щасливу бабусю вітаю з народженням онука. Бажаю частих і радісних зустрічей з улюбленим хлопчиком. Бажаю, щоб онучок завжди захищав бабусю і наповнював її серце радістю. Бажаю, щоб він йшов доброю та щасливою дорогою за своє життя!

Привітання з онуком

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Народився сьогодні в сім’ї ангелик. Прекрасний, здоровий та міцний онучок! З подією світлою поспішаю вас привітати, до всіх побажань трохи додати: нехай радість і щастя подарує вам онук, посмішкою висвітлить простір навколо. Нехай буде здоровим, успішним, красивим, хлопчиськом на світі щасливим!

Привітання з онуком

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Вітаю з онуком! Нехай він своїм спритним характером буде продовжувати молодість, запал і дарувати сплеск енергії, щоб життя било ключем довгі роки, а посмішка на обличчі була постійна. З новонародженим!

Привітання бабусі з онуком

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У вас сьогодні пожвавлення

У вашому сімействі додаток,

Народився маленький онучок,

Прекрасний самий малюк!

Тепер ти бабуся, бабусю,

Ти тренуйся бігати кулею,

Шафи все міцно зав’яжи,

Горщик ближче притримай!

Адже онук народився, ось радість,

А на душі така насолода,

Нехай випишуть скоріше додому,

Вже втрачено твій спокій!

Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних привітань із днем народження бабусі.