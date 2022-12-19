З днем народження онука: теплі побажання бабусі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найкращі вітання з народженням онука — у матеріалі "Телеграфа"
Народження нового члена сім’ї – це завжди величезне свято для всіх, але особливо – для новоспечених бабусь та дідусів. Адже іноді вони чекають на народження онуків чи не більше, ніж самі батьки.
Напевно, бабусі буде дуже приємно отримати привітання з днем народження онука. "Телеграф" зібрав гарні побажання, якими ви можете привітати бабусю з онуком.
***
Вітаю чудову бабусю з народженням коханого онука. Бажаю від щирого серця, щоб малюк був міцним і здоровим, веселим і щасливим, бешкетним і милим. Нехай життя хлопчика буде добрим. Бажаю, щоб онук завжди був справжньою гордістю та щирою радістю для своєї бабусі.
***
Щасливу бабусю вітаю з народженням онука. Бажаю частих і радісних зустрічей з улюбленим хлопчиком. Бажаю, щоб онучок завжди захищав бабусю і наповнював її серце радістю. Бажаю, щоб він йшов доброю та щасливою дорогою за своє життя!
***
Народився сьогодні в сім’ї ангелик. Прекрасний, здоровий та міцний онучок! З подією світлою поспішаю вас привітати, до всіх побажань трохи додати: нехай радість і щастя подарує вам онук, посмішкою висвітлить простір навколо. Нехай буде здоровим, успішним, красивим, хлопчиськом на світі щасливим!
***
Вітаю з онуком! Нехай він своїм спритним характером буде продовжувати молодість, запал і дарувати сплеск енергії, щоб життя било ключем довгі роки, а посмішка на обличчі була постійна. З новонародженим!
***
У вас сьогодні пожвавлення
У вашому сімействі додаток,
Народився маленький онучок,
Прекрасний самий малюк!
Тепер ти бабуся, бабусю,
Ти тренуйся бігати кулею,
Шафи все міцно зав’яжи,
Горщик ближче притримай!
Адже онук народився, ось радість,
А на душі така насолода,
Нехай випишуть скоріше додому,
Вже втрачено твій спокій!
Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних привітань із днем народження бабусі.