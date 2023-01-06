Привітання подрузі з днем народження дочки: зворушливі побажання та гарні листівки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Виберіть привітання для подруги з однією з найважливіших подій у її житті
Народження дитини – неймовірно радісна подія у житті кожної людини. Якщо ваша подруга народила малечу, вам напевно захочеться розділити з нею щастя появи на світ нового життя та привітати її з цією подією. Надішліть новоспеченій мамі в месенджері щире привітання з народженням дитини.
"Телеграф" підготував добірку, де ви знайдете потрібні слова, щоб привітати подругу з народженням дочки.
Вітання з народженням доньки подрузі
Прекрасну матусю вітаю з народженням донечки! Бажаю вам стати одній для одної найкращими подругами! Нехай у житті малюка буде багато хороших людей, удача, здоров’я та щастя! Бажаю, щоб життя її було схоже на казку!
***
З днем народження дочки
Сьогодні я вітаю
І тобі, подруго,
Від душі бажаю,
Щоб було щастя у житті
Донька посміхалася,
І щоб із успіхом
Вона не розлучалася.
***
Дорога подруго, вітаю тебе з народженням донечки! Бажаю дитині щасливої долі! Нехай тішить маму та тата. Міцного вам здоров’я та добробуту!
***
Подруго, вітаю з народженням доньки! Нехай вона росте здоровенька та щаслива! Тобі бажаю якнайшвидше прийти у форму і насолоджуватися материнством! Нехай донька тебе радує та наповнює життя усмішками!
Листівки подрузі з народженням дочки
Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних привітань із днем народження доньки.