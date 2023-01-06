Привітання подрузі з днем народження дочки: зворушливі побажання та гарні листівки

Виберіть привітання для подруги з однією з найважливіших подій у її житті

Народження дитини – неймовірно радісна подія у житті кожної людини. Якщо ваша подруга народила малечу, вам напевно захочеться розділити з нею щастя появи на світ нового життя та привітати її з цією подією. Надішліть новоспеченій мамі в месенджері щире привітання з народженням дитини.

"Телеграф" підготував добірку, де ви знайдете потрібні слова, щоб привітати подругу з народженням дочки.

Вітання з народженням доньки подрузі

Прекрасну матусю вітаю з народженням донечки! Бажаю вам стати одній для одної найкращими подругами! Нехай у житті малюка буде багато хороших людей, удача, здоров’я та щастя! Бажаю, щоб життя її було схоже на казку!

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З днем народження дочки

Сьогодні я вітаю

І тобі, подруго,

Від душі бажаю,

Щоб було щастя у житті

Донька посміхалася,

І щоб із успіхом

Вона не розлучалася.

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Дорога подруго, вітаю тебе з народженням донечки! Бажаю дитині щасливої долі! Нехай тішить маму та тата. Міцного вам здоров’я та добробуту!

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Подруго, вітаю з народженням доньки! Нехай вона росте здоровенька та щаслива! Тобі бажаю якнайшвидше прийти у форму і насолоджуватися материнством! Нехай донька тебе радує та наповнює життя усмішками!

Листівки подрузі з народженням дочки

Листівка подрузі з народженням доньки

Листівка з народженням доньки

Вітання подрузі з народженням доньки

Подрузі з народженням доньки

Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних привітань із днем народження доньки.