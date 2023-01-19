Поздоровлення подрузі з народженням сина: зворушливі слова побажань

Підберіть ніжні та добрі слова привітань подрузі з однією з найважливіших подій її життя

Поповнення в сім’ї — неймовірно радісна подія, яку хочеться поділити разом із батьками. Якщо ваша подруга стала мамою, їй буде дуже приємно отримати від вас привітання з гарними словами та добрими побажаннями.

Раніше "Телеграф" писав, як привітати подругу з народженням дочки. У цій добірці зібрано найкращі привітання подрузі з народженням сина.

Люба моя подруго, вітаю тебе з найбільшою подією — ти стала мамою хлопчика. Хочу побажати тобі більше сил, міцних нервів та достатку. Я впевнена, що в тебе вийде виховати та виростити справжнього чоловіка. Бажаю, щоб твій хлопчик радував тебе, і ти їм пишалася. Добра вам і світла!

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Подружко, вітаю тебе з народженням сина. Нехай він росте щасливим, сильним, відважним та добрим хлопчиком. Нехай він дуже любить своїх батьків і радує їх своїми досягненнями. Міцного йому здоров’я та великих перемог. Щастя вашій родині та любові!

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Мила подруженька, вітаю з народженням синочка. Бажаю йому міцного здоров’я, сил та сміливості. Нехай його завжди супроводжує удача. Нехай не знає гіркоти та смутку. Бажаю, щоб у ваших взаєминах завжди панували кохання та взаєморозуміння.

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Вітаю з народженням маленького янголятка! Нехай синочок від перших днів життя дарує тільки приємний клопіт і безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровим та життєрадісним чоловіком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!

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Дорога подруго, вітаю з народженням синочка! У твоєму житті тепер є справжній герой. Бажаю вам здоров’я, енергії, сил та впевненості. Нехай він росте сильним, сміливим і завжди досягає своєї мети. А тобі бажаю завжди залишатися мамою, яка розуміє, яка може допомогти цінною порадою і підтримати свого сина в будь-яку хвилину.

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