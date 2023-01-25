Поздравление с днем рождения сына: трогательное и душевное пожелание от мамы

Подберите для сыночка нежное поздравление

Сын для мамы — один из главных мужчин в ее жизни, ее защита и опора. И конечно же в его день рождения ей хочется сказать самые важные слова, передать в пожелания свою любовь и тепло.

Если от избытка чувств слова не складываются в красивое поздравление, вам поможет подборка "Телеграфа". Здесь собраны душевные поздравления с днем рождения сыну от мамы. Выберите любое из них и отправьте в мессенджере, либо же зачитайте по телефону или при личной встрече.

Поздравление сына с днем рождения от мамы

Дорогой мой сыночек, у тебя день рождения. Я рада, что ты стал взрослее, что ты мечтаешь, к чему-то стремишься и чего-то добиваешься. Желаю тебе быть счастливым и любимым! Я всегда рядом с тобой. С днем рождения!

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С днем рождения, сынок, будь здоровым, бодрым,

Будь хорошим для людей, честным, благородным.

Пусть в любви тебе везет, будь любимым, страстным,

Щедрым будь к своим родным, стань отцом прекрасным.

Пусть придет большой успех и коллег признание

И пускай с друзьями будет дружба, понимание.

Пусть не будет поражений, обойдет тебя беда

И пускай, мой сын родимый, не берут тебя года.

Вспоминай родимый дом, сын мой, в час досуга,

Знай, ты в матери найдешь преданного друга.

С днем рождения, сынок, счастья в жизни и успеха,

Пусть подарит этот день много радости и смеха.

С днем рождения сыночка от мамы

Как душа за тебя тревожится,

Знает это она одна.

Пусть все в жизни твоей сложится,

Пусть воздастся за все сполна.

Мой любимый сын замечательный,

Тебе счастья хочу желать,

Умным быть и всегда внимательным —

Чтоб удачу не упускать!

Душевное поздравление сыну от мамы

Сыночек мамин вырос уже. Я с такой гордостью смотрю на тебя и любуюсь тобой. В твой день рождения, милый, позволь пожелать тебе самой счастливой судьбы и самой яркой путеводной звезды. Впереди еще так много всего неизведанного, порой страшного, а иногда очень приятного. Ты должен пройти свой путь и стать настоящим человек, сильным мужчиной и самым счастливым сыном для мамы. Мне хочется, чтобы рядом с тобой были верные друзья, которые никогда не оставят, разделив пополам радость и огорчения. Никогда не отступай назад от поставленной цели и шагай только вперед. Мы всегда поддержим тебя, ведь ты наш маленький сынок. В жизни будут победы и огорчения, триумфы и проблемы, это все нужно испытать и пережить. Я знаю, что ты справишься со всем этим. С днем рождения, сын, будь счастлив!

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Сегодня у моего сынули день рождения. Я помню его первый шаг, первое слово. Все так давно было, а будто вчера. Сына, я поздравляю тебя и желаю, чтобы все трудности обходили тебя стороной. Ты мое сокровище, я очень люблю тебя!

Пожелание для сына от мамы

Сынок, ты стал на год старше – и у меня появилось много новых поводов гордиться тобой по-настоящему. Ты стал взрослее, мудрее, ответственнее. Пусть в твоей судьбе все сложится так, чтобы ты был всегда доволен и счастлив! Удачи тебе, любви и искренности от всех твоих друзей и близких! Радуйся жизни и радуй других!

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения сына от папы.