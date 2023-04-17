У кого День ангела 17 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 17 апреля, отмечается День пожарной охраны Украины, Светлый (Поливальный) понедельник, Всемирный день гемофилии, День поэзии хайку, День эспрессо. Кроме того, носители 14 имен празднуют в этот день свои Дни ангела.

Женские именины 17 апреля

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".

Мужские именины 17 апреля

Адриан, — это имя латинского происхождения, которое по одной версии значит "адриатический", а по другой, — "житель города Адрия".

Вениамин, — еврейское имя, которое можно перевести как "счастливый сын".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — сначала это имя было лишь формой имени Георгий, однако на сегодня это самостоятельное популярное имя.

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что буквально значит "Бог добавил".

Никита (Микита), — это довольно популярное на сегодняшний день имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "победитель".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "тот, кто следует за кем-то".

Ян, — по одной версии, это форма еврейского имени Йонахан, но также считают, что имя Ян могло произойти от имени римского божества начала и конца Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго запрещено дарить родственникам по народным приметам.