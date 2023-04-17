Завтрак, который покорил миллионы: 10 хитростей идеального омлета

Секреты, которые помогут вам приготовить потрясающее блюдо

Омлет – это очень простое блюдо из яиц, которым мы обычно завтракаем. Наверняка каждая хозяйка хочет порадовать своих близких идеальным блюдом.

Однако иногда на тарелках оказывается суховатая плотная масса, больше напоминающая яичный пирог. Как правильно жарить омлет, разберемся с "Їсти".

Хитрости идеального омлета

Хорошая сковорода. Идеальный вариант – чугунная сковорода с антипригарным покрытием, которая равномерно прогревается и долго сохраняет тепло. Тефлоновая сковорода — также неплохой вариант.

Любой омлет готовится на сковороде под крышкой – это обязательное условие. А вот если крышку с внутренней стороны смазать кусочком сливочного масла, то омлет получится выше и пышнее обычного. И еще важно, чтобы в крышке было отверстие для выхода воздуха — так омлет не будет слишком водянистым.

Яйца должны быть очень свежие, желательно домашние. Если вы приобретаете их в магазине, старайтесь выбирать только качественную продукцию. Для диетического варианта используйте только белки. Если вам нужен более плотный по консистенции омлет, то используйте только желтки. Для омлета-суфле белки сбиваются в пышную пену, затем добавляются желтки и другие компоненты.

Лучшее для жарки омлета – свежее сливочное масло. Именно оно делает блюдо очень нежным и ароматным.

Кулинарные эксперты утверждают, что омлет лучше взбивать венчиком или вилкой, а не блендером и миксером, чтобы не нарушить структуру белков и желтков. Именно такой омлет получается особенно пышным. Самое главное – жарить омлет сразу же, как взбили яйца, иначе блюдо получится плотным и плоским.

Избыток молока портит блюдо. Считается, что идеальная пропорция – 1 яйцо на половину скорлупы молока. Если же жидкости больше, то готовый омлет выделит влагу и очень быстро упадет. Вместо молока можно использовать бульон, кефир или ряженку – с кисломолочными продуктами омлет получается очень высоким и пышным.

Если добавить в яичную смесь немного сметаны или майонеза, блюдо получит приятный сливочный вкус, а на минеральной воде омлет становится очень легким и пышным. В некоторых рецептах рекомендуется добавить в яйца немного манки или муки – не более 1,5 ч. л. на 4 яйца. Омлет приобретет более плотную консистенцию и объем, а также сохранит его форму. С этой целью некоторые добавляют к яйцам соду, крахмал или щепотку дрожжей.

В яично-молочную смесь можно добавить дополнительные ингредиенты – приправы, овощи, грибы, мясо, рыбу, сахарную пудру вместо соли, фрукты, орехи и шоколад. Все зависит от рецепта, вкусов и предпочтений членов семьи. Все ингредиенты, которые добавляются в яйца, не должны быть холодными - рискуете пожертвовать пышностью блюда. Если вы хотите, чтобы начинки было больше, выложите ее на одну половину омлета и накройте другой.

Омлет ни в коем случае не должен пригореть. Для того чтобы он постепенно прожарился и поднялся, нужно время от времени встряхивать его на сковороде. В самом начале он должен готовиться на сильном огне, до тех пор пока не начнет подниматься, далее необходимо готовить его на слабом огне до окончательной готовности. Правильно приготовленный омлет легко сползает со сковороды на тарелку.

Омлет подают в виде порционных кусков, сворачивают пополам или трубочку, наполняя сладкой или несладкой начинкой. Если вы хотите добавить зелень в омлет, то не добавляйте ее в яичную смесь, а посыпьте готовое блюдо при подаче на стол.

Пышный и высокий омлет можно приготовить даже без растительного масла. Для этого понадобиться всего два ингредиента и немного соли.