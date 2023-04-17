Так делают миллионы украинцев: как передать показатели счетчика за газ онлайн

Показатели счетчиков можно передать удобным для вас способом

Показатели счетчиков за газ нужно передавать ежемесячно до 5 числа. Это позволит избежать неточностей в платежках.

На портале 104.ua рассказали украинцам, как можно передать показатели счетчиков, не выходя из дома. Большинство потребителей делает это через контакт-центры, но есть и другие способы.

Так, по состоянию на 15 апреля специалисты обработали 3 030 825 показателей счетчиков, которые были переданы потребителями через онлайн-сервисы с начала апреля. Большинство абонентов, а именно 1 711 532 человек, пользуются контакт-центрами для передачи показателей.

Также можно воспользоваться личным кабинетом, как поступают 750 тысяч потребителей. Еще 287 тысяч украинцев передают показатели газовых счетчиков через приложение 104.ua.

Помимо этого, показатели счетчиков можно передать при помощи фотографий в мессенджерах, которые следует отправлять по номеру поставщиков газа — так поступает 68 тысяч потребителей. Еще 214 293 украинца передают показатели счетчиков за газ с помощью других сервисов 104.ua.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно снимать показатели счетчиков воды, чтобы не переплачивать за коммуналку. Важно не только сделать это вовремя, но и записать нужную цифру с табло на счетчике.