Таропрогноз на 19 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Некоторых может ждать небольшое испытание судьбы

В среду, 19 апреля, некоторым предстоит проявить свою силу и смекалку, в то время как других могут ждать конфликты и неожиданные неприятные "сюрпризы".

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король мечей, Пятерка мечей, перевернутый Туз жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Обычно она говорит о разностороннем, умном и проницательном человеке, который не только уверенно достигает своих целей, но и помогает другим советами. В ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и она предупреждает: в ближайшее время у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Соберите волю в кулак и мужественно встретьте все удары судьбы. А вот серьезные дела лучше отложить.

Перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что в среду возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца недели.