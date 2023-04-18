Таропрогноз на 19 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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Некоторых может ждать небольшое испытание судьбы
В среду, 19 апреля, некоторым предстоит проявить свою силу и смекалку, в то время как других могут ждать конфликты и неожиданные неприятные "сюрпризы".
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Король мечей
Еще эта карта известна как "Власть". Обычно она говорит о разностороннем, умном и проницательном человеке, который не только уверенно достигает своих целей, но и помогает другим советами. В ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.
Пятерка мечей
Второе название этой карты "Разрушение", и она предупреждает: в ближайшее время у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Соберите волю в кулак и мужественно встретьте все удары судьбы. А вот серьезные дела лучше отложить.
Перевернутый Туз жезлов
В этом положении карта предупреждает, что в среду возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца недели.