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Таропрогноз на 19 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на дев’ятнадцятий день квітня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на дев’ятнадцятий день квітня. Фото telegraf.com.ua

На деяких може чекати невелике випробування долі

У середу, 19 квітня, деякі мають проявити свою силу і кмітливість, тоді як на інших можуть чекати конфлікти та несподівані неприємні "сюрпризи".

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятнадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король мечів, П’ятірка мечів, перевернутий Туз жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Зазвичай вона говорить про різнобічну, розумну і проникливу людину, яка не тільки впевнено досягає своїх цілей, а й допомагає іншим порадам. Найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона попереджає: найближчим часом у Вас можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Зберіть волю в кулак і мужньо зустріньте всі удари долі. А ось серйозні справи краще відкласти.

Перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що в середу можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня.

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