Таропрогноз на 20 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Многим стоит приготовиться к переменам
Четверг, 20 апреля, некоторым принесет огорчение и разочарование, однако многим другим даст возможность найти баланс в жизни и что-то изменить к лучшему.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Двойка пентаклей
Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то в четверг это может хоть немного, но измениться.
Перевернутая Шестерка жезлов
В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.
Перевернутая Шестерка кубков
Вскоре Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца текущей недели по картам Таро.