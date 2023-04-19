Таропрогноз на 20 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Многим стоит приготовиться к переменам

Четверг, 20 апреля, некоторым принесет огорчение и разочарование, однако многим другим даст возможность найти баланс в жизни и что-то изменить к лучшему.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Двойка пентаклей, перевернутая Шестерка жезлов, перевернутая Шестерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то в четверг это может хоть немного, но измениться.

Перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Перевернутая Шестерка кубков

Вскоре Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца текущей недели по картам Таро.