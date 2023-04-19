Таропрогноз на 20 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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Багатьом варто приготуватися до змін
Четвер, 20 квітня, деяким принесе засмучення та розчарування, проте багатьом іншим дасть можливість знайти баланс у житті та щось змінити на краще.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Двійка пентаклів
Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то в четвер це може хоч трохи, але змінитись.
Перевернута Шістка жезлів
У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.
Перевернута Шістка кубків
Незабаром Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця поточного тижня за картами Таро.