Таропрогноз на 20 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Багатьом варто приготуватися до змін

Четвер, 20 квітня, деяким принесе засмучення та розчарування, проте багатьом іншим дасть можливість знайти баланс у житті та щось змінити на краще.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Двійка пентаклів, перевернута Шістка жезлів, перевернута Шістка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то в четвер це може хоч трохи, але змінитись.

Перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Перевернута Шістка кубків

Незабаром Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця поточного тижня за картами Таро.