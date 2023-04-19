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Таропрогноз на 20 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцятий день квітня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцятий день квітня. Фото telegraf.com.ua

Багатьом варто приготуватися до змін

Четвер, 20 квітня, деяким принесе засмучення та розчарування, проте багатьом іншим дасть можливість знайти баланс у житті та щось змінити на краще.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Двійка пентаклів, перевернута Шістка жезлів, перевернута Шістка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то в четвер це може хоч трохи, але змінитись.

Перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Перевернута Шістка кубків

Незабаром Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця поточного тижня за картами Таро.

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