Пятна ржавчины в унитазе исчезнут всего за 15 минут: простая бабушкина хитрость

Чтобы следы ржавчины исчезли, предлагаем вам опробовать этот быстрый метод очистки

Желтоватые следы ржавчины на унитазах особенно неприглядны и часто вызывают страх при чистке, поскольку они кажутся настолько прочно отпечатанными, что даже самая агрессивная химия не справиться с ними. Однако это совсем не так, и решить эту проблему можно даже подручными средствами.

Чтобы вернуть унитазу первоначальный вид, необязательно прилагать усердия в уборке, да и о классическом сочетании воды и средства для мытья тоже можно забыть, пишет santeplus. Вооружайтесь этой бабушкиной хитростью, и вы навсегда забудете о следах ржавчины в вашем унитазе.

Как удалить пятна ржавчины с унитаза лимонной кислотой

Лимонную кислоту можно использовать как в виде порошка, но лучше взять лимон и другие цитрусовые, содержащие его. В сочетании с абразивной способностью пищевой соды лимонная кислота является отличным средством против пятен ржавчины.

Потрите ржавое пятно половинкой лимона, срезанную часть которого покройте пищевой содой и крупной солью. Затем оставьте все на 15 минут, а после смойте влажной тканью.

Если ржавчина намного "сильнее", то приготовьте пасту из пищевой соды и лимонного сока. Нанесите ее на пораженные участки и накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы она сохраняла свою влажность. Спустя 15 минут, смойте пасту водой и протрите унитаз тряпкой насухо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить унитаз с помощью муки. Предлагаем приготовить чистящий порошок самостоятельно. Также мы писали, как избавиться от желтой полоски в унитазе. С этим способом больше не нужно тратиться на химические средства для уборки.