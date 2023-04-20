Таропрогноз на 21 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

У некоторых успех могут увести прямо из-под носа

Пятница, 21 апреля, для многих станет не самым удачным днем, однако другим наоборот даст возможность проявить себя и добиться успехов в самых разных сферах жизни.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Туз жезлов, Пятерка кубков, перевернутая Шестерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в пятницу Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.

Пятерка кубков

Эта карта указывает на то, что Вы в печали из-за каких-то потерь, однако отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, просто не замечаете позитива. Подумайте, на что Вам может намекать эта карта.

Перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться по картам Таро до конца 2023 года.