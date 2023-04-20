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Таропрогноз на 21 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцять перший день квітня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцять перший день квітня. Фото telegraf.com.ua

У деяких успіх можуть вкрасти прямо з-під носа

П’ятниця, 21 квітня, для багатьох стане не найвдалішим днем, проте іншим навпаки дасть можливість проявити себе і досягти успіхів у різних сферах життя.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Туз жезлів, П’ятірка кубків, перевернута Шістка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також у п’ятницю Вас супроводжуватиме успіх і можуть з’явитися якісь гроші. Це буде чудовий день для прояву ініціативи.

П’ятірка кубків

Ця карта вказує на те, що Ви в печалі через якісь втрати, проте відвернулися від того хорошого, що у Вас є, просто не помічаєте позитиву. Подумайте, на що вам може натякати ця карта.

Перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися комусь іншому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися за картами Таро до кінця 2023 року.

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