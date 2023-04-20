Никогда так не делайте: ошибки при приготовлении шашлыка, которые допускают даже опытные кулинары

Правила сделают ваше блюдо идеальным

Сочное, ароматное и мягкое мясо с румяной корочкой, которое дополняет остро-кислый соус – не о таком шашлыке вы мечтали? Жарить мясо на мангале – настоящее искусство, однако его можно легко овладеть, зная несколько секретов приготовления.

Вместе с Social мы расскажем общие правила, которые нужно придерживаться для правильного приготовления шашлыка. С этими простыми лайфхаками ваше мясо будет идеальным.

Основные ошибки при приготовлении шашлыка

Плотная насадка кусков. Чтобы каждый кусочек мяса хорошо прожарился со всех сторон, между ними должен оставаться просвет примерно в 0,5 см. Если насаживать мясо на шампур плотно, оно не прожарится на месте стыков.

Нарезание кусков разной величины – в таком случае им потребуется разное время для жарки. Поэтому рекомендуется нарезать мясо на куски по 3,5–4 см. Если они будут меньше, то мясо получится сухим, а если больше – плохо прожарится внутри.

Добавление на шампур овощей – они готовятся быстрее. В процессе жарки снять овощи с шампура не получится. Скорее всего они сгорят, оставив неприятный запах на мясе. Если хочется приготовить овощи на угле, используйте для них отдельные шампуры. Лучше всего это делать после приготовления основного блюда, когда уменьшится жар.

Использование жидкости для розжига. Дело в том, что главная задача – добиться стабильного, а не интенсивного горения. Уголь должен как можно дольше сохранять жар. К тому же, при использовании такой жидкости ваши шашлыки будут приправлены неприятным запахом.

Использование ветхих досок вместо хороших древесины или угля. От качества дров зависит жар и вкус шашлыка. Чтобы уголь прогорал равномерно, используйте сухие дрова одинакового размера из лиственных деревьев. Если вы используете купленный уголь, разожгите его с помощью щепок или бумаги.

Полив угля при возгорании. Такое действие снизит жар в угле. Кроме того, если холодная вода попадет на кусочки мяса, есть риск, что шашлык прожарится неравномерно. От поливки мяса холодным маринадом тоже стоит воздержаться. Лучше перемешайте уголь палкой.

Приготовление на открытом огне. В таком случае мясо быстро почернеет и превратится в уголь с сырой сердцевиной.

Жарка на неподготовленном угле. Запомните: хорошо разогретый уголь покрывается пепельной пленкой, через которую видна раскаленная сердцевина. Только в таком случае следует начинать жарку шашлыков.

Надрезать куски мяса для проверки готовности – это надежный способ лишить его сочности. Время приготовления зависит от мяса, которое вы используете. Если вы придерживались предыдущих пунктов, то вы сделаете вывод о готовности шашлыка по его внешнему виду.

Подготовить шашлык к прожариванию можно всего за 15 минут. Благодаря одному нехитрому способу вам больше не надо мариновать мясо долгие часы.