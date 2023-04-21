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Таропрогноз на 22 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать второй день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать второй день апреля. Фото telegraf.com.ua

Некоторым в этот день улыбнется фортуна

В субботу, 22 апреля, некоторых ждет удача и успех в делах, однако другим стоит приготовиться к конфликтам и крушению планов.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король жезлов, перевернутая Сила, перевернутый Император

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что в субботу Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиакам круто повезет в любви в 2023 году по картам Таро.

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