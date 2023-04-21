Таропрогноз на 22 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Некоторым в этот день улыбнется фортуна
В субботу, 22 апреля, некоторых ждет удача и успех в делах, однако другим стоит приготовиться к конфликтам и крушению планов.
Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Король жезлов
Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.
Перевернутая Сила
В этом положении карта говорит, что в субботу Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.
Перевернутый Император
В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиакам круто повезет в любви в 2023 году по картам Таро.