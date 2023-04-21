Таропрогноз на 22 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Деяким у цей день посміхнеться удача

У суботу, 22 квітня, на деяких чекає вдача і успіх у справах, однак іншим варто приготуватися до конфліктів і краху планів.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять другий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король жезлів, перевернута Сила, перевернутий Імператор

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що в суботу Ви можете бути і з собою в конфлікті, і з іншими раді посваритися. Постарайтеся протягом дня тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушитися далі.

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