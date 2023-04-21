Чем очистить пригоревшее дно кастрюли: простое и недорогое средство с подручных ингредиентов

Ваша посуда будет выглядеть как новая

Нередко отвлекаешься и забываешь выключить или убавить огонь, а потом обнаруживаешь, что борешься с пригоревшим жиром на дне сковородок и кастрюль. Согласитесь не самое простое занятие. Хотя и существует множество химических средств для очистки кухонной утвари, мы предлагаем вам ознакомиться с более натуральным вариантом.

Как отмечает портал santeplus, всего с помощью одного простого ингредиента вы можете отмыть пригоревшее дно вашей посуды. Более того, средство недорогое и, скорее всего, уже есть у вас дома.

Как очистить дно пригоревшей кастрюли

Отличным средством, которое очень эффективно против пригоревших остатков, которые прилипают ко дну кухонных принадлежностей, является лимонная кислота. Это очень хорошее чистящее средство, главное знать, как им пользоваться.

Сначала налейте чистую воду в пригоревшую емкость, а затем вскипятите ее. Добавьте в воду столовую ложку крупной соли и одну столовую ложку лимонной кислоты. Перемешайте ингредиенты, чтобы они растворились. Как только вы увидите первые признаки кипения, подождите 5 минут, а после снимите кастрюлю с огня.

Оставьте кипящую воду на час, чтобы средство подействовало, а затем опорожните кастрюлю и тщательно промойте ее под холодной водой с помощью моющего средства.

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