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Таропрогноз на 24 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать четвертый день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать четвертый день апреля. Фото telegraf.com.ua

Некоторые наконец смогут выйти из тупика

Понедельник, 24 апреля, многим даст возможность изменить свою жизнь к лучшему, достичь успехов на работе и начать новый этап в жизни.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать четвертый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король пентаклей, перевернутая Двойка мечей, Восьмерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы сдвинетесь дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в понедельник Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, и скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет на этой неделе все знаки Зодиака по картам Таро.

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