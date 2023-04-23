Таропрогноз на 24 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Некоторые наконец смогут выйти из тупика

Понедельник, 24 апреля, многим даст возможность изменить свою жизнь к лучшему, достичь успехов на работе и начать новый этап в жизни.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать четвертый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король пентаклей, перевернутая Двойка мечей, Восьмерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы сдвинетесь дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в понедельник Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, и скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет на этой неделе все знаки Зодиака по картам Таро.