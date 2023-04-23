Таропрогноз на 24 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Деякі нарешті зможуть вийти з глухого кута

Понеділок, 24 квітня, багатьом дасть можливість змінити своє життя на краще, досягти успіхів на роботі та розпочати новий етап у житті.

На це вказують карти Таро, які випали на двадцять четвертий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король пентаклів, перевернута Двійка мечів, Вісімка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви зрушите далі. Наскільки вдалим було це рішення, покаже час.

Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, у понеділок Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, і незабаром у Ваше життя прийде щось ще краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає цього тижня всі знаки Зодіаку за картами Таро.