Есть два варианта: что делать, если передали ошибочные показатели счетчиков за газ

Есть два варианта, как исправить переданные показатели газового счетчика

Потребителям рекомендуют передавать показатели счетчиков за газ каждый месяц 1-го числа. Однако в попыхах можно легко совершить ошибку и передать неправильные показатели. Но не стоит переживать, это можно исправить без ущерба кошельку.

Специалисты сервиса 104.ua на странице в Facebook рассказали, как поступить в такой ситуации. У потребителей есть два варианта.

Вариант первый — ошибку заметили сазу. Если вы передали неправильные показатели и сразу же это заметили, то их еще не успел проработать Оператор ГРМ. В таком случае необходимо повторно передать показатели, но уже правильные. Лучше сфотографировать табло счетчика, чтобы избежать повторной ошибки. За сутки проверьте, зафиксированы ли показания в лицевом счете.

Вариант второй — если вы заметили ошибку не сразу, но до 5-го числа. Если вы передали показатели счетчиков за газ до 1-го числа, но ошибку заметили не сразу, то они уже проработаны Оператором ГРМ. В таком случае нужно предпринять следущие шаги:

Сфотографируйте счетчик с выставленной датой на фото или на фоне любого носителя с текущей датой.

Напишите электронное письмо с темой "для корректировки показаний". В тексте укажите счет, добавьте фото счетчика отдельным файлом.

Отправьте письмо на электронный адрес контакт-центра вашего Оператора ГРМ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевляне могут передать показатели счетчиков за горячую воду и отопление. Сделать это можно как онлайн, так и по телефону или лично.