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Таропрогноз на 26 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать шестой день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать шестой день апреля. Фото telegraf.com.ua

Некоторые могут встретить кого-то особенного

В среду, 26 апреля, некоторых поджидают проблемы, крушение планов и возможно даже разрыв, однако другие наоборот смогут насладиться жизнью на полную.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать шестой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка мечей, Король кубков, перевернутый Туз мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в среду у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Король кубков

Это очень хорошая карта, которая обещает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.

Перевернутый Туз мечей

В этом положении карта предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца этой неделе по картам Таро.

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