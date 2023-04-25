Таропрогноз на 26 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Деякі можуть зустріти когось особливого

У середу, 26 квітня, на деяких чекають проблеми, крах планів і можливо навіть розрив, проте інші навпаки зможуть насолодитися життям на повну.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцять шостий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка мечів, Король кубків, перевернутий Туз мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у середу у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Король кубків

Це дуже хороша карта, яка обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Перевернутий Туз мечів

У цьому положенні карта попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця цього тижня за картами Таро.