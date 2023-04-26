Укр

Таропрогноз на 27 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать седьмой день апреля
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать седьмой день апреля. Фото telegraf.com.ua

Некоторых может ждать выигрыш

В четверг, 27 апреля, некоторые могут получить дурные новости или столкнуться с внутренними противоречиями, однако другие наоборот будут очень удачливы и везучи.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Семерка жезлов, перевернутая Восьмерка пентаклей, Шестерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением, — в четверг Вы можете получить неприятные новости, при этом стоит быть решительным, чтобы с ними справиться.

Перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но в один момент испытали разочарование в деле. Талант и мастерство остаются при Вас, но нет желания больше двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.

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