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Таропрогноз на 27 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на двадцять сьомий день квітня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на двадцять сьомий день квітня. Фото telegraf.com.ua

На деяких може чекати виграш

У четвер, 27 квітня, деякі можуть отримати погані новини або зіткнутися з внутрішніми протиріччями, проте інші, навпаки, будуть дуже вдачливі та щасливі.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перекинута Сімка жезлів, перевернута Вісімка пентаклів, Шістка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням, — у четвер Ви можете отримати неприємні новини, при цьому варто бути рішучим, щоб з ними впоратися.

Перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але раптом зазнали розчарування у справі. Талант та майстерність залишаються при Вас, але немає бажання більше рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.

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