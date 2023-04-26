Таропрогноз на 27 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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На деяких може чекати виграш
У четвер, 27 квітня, деякі можуть отримати погані новини або зіткнутися з внутрішніми протиріччями, проте інші, навпаки, будуть дуже вдачливі та щасливі.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Сімка жезлів
У цьому положенні карта виступає застереженням, — у четвер Ви можете отримати неприємні новини, при цьому варто бути рішучим, щоб з ними впоратися.
Перевернута Вісімка пентаклів
Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але раптом зазнали розчарування у справі. Талант та майстерність залишаються при Вас, але немає бажання більше рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.
Шістка жезлів
Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.