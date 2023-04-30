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Что посадить, чтобы меньше работать в огороде: советы для ленивых дачников

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Как облегчить работу на даче
Как облегчить работу на даче. Фото pexels.com

Теплое время года хочется провести за отдыхом, а не на грядках

Земельный участок для многих ассоциируется с титаническими усилиями по выращиванию овощей и фруктов. А ведь так хочется проводить время на свежем воздухе просто отдыхая. Золотую середину между работой на земле и отдыхом можно найти, если посадить на участке неприхотливые в уходе растения.

Огурцы и помидоры, без которых не обходится ни один летний салат, требуют постоянно ухода. А вот редис, кабачки, баклажаны, морковь, капуста и тыква — сравнительно неприхотливы. Тыквы и кабачки вообще можно не полоть, а поливать их достаточно всего 1 раз в неделю.

Для тех, кто вообще не хочет заниматься огородом, но любит ягоды и фрукты, нужно посадить на участке смородину, крыжовник, малину, яблони, груши и сливы.

А для красоты на участке можно посадить неприхотливые в уходе многолетние цветы — астры, лилии, фиалки, ландыши.

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#Огород #Сад и огород