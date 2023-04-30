Що посадити, щоб менше працювати на городі: поради для лінивих дачників

Теплу пору року хочеться провести за відпочинком, а не на грядках

Земельна ділянка для багатьох асоціюється з титанічними зусиллями з вирощування овочів та фруктів. Але так хочеться проводити час на свіжому повітрі просто відпочиваючи. Золоту середину між роботою на землі та відпочинком можна знайти, якщо посадити на ділянці невибагливі у догляді рослини.

Огірки та помідори, без яких не обходиться жоден літній салат, вимагають постійного догляду. А ось редиска, кабачки, баклажани, морква, капуста та гарбуз — порівняно невибагливі. Гарбузи й кабачки взагалі можна не полоти, а поливати їх достатньо лише 1 раз на тиждень.

Для тих, хто взагалі не хоче займатися городом, але любить ягоди та фрукти, потрібно посадити на ділянці смородину, аґрус, малину, яблуні, груші та сливи.

А для краси на ділянці можна посадити невибагливі у догляді багаторічні квіти — айстри, лілії, фіалки, конвалії.

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