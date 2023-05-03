Именины Валерии в 2023 году: все дни, когда Лера празднует День ангела

У многих есть знакомые Валерии

Имя Валерия, — не самое популярное, но весьма распространенное имя в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Валерии в году.

Значение имени Валерия

Женское имя Валерия происходит от древнегреческого "valeo", что переводится как "сильная", "здоровая", "крепкая", "бодрая". А на латинском языке это также значит "из рода Валериев". Это имя имеет также довольно распространенное парное мужское имя Валерий.

По одной из версий, была также такая форма имени Валерия как Калерия из-за ошибочного прочтения "в" как "к", поскольку "кали" на греческом значит "добрая", "красивая", "прекрасная". Встречаются такие формы имени Валерия как Лера, Лерочка, Леруня, Леруся, Лека.

Принято считать, что носительницы имени Валерия обычно чувствительные, очень преданные и искренние, имеют сильную интуицию, любят детей и неплохо ладят с людьми, но безжалостны с теми, кто предал их доверие.

Когда День ангела Валерии?

Носительницы имени Валерия празднуют свои именины дважды в году по церковному православному календарю:

6 мая , — царица и мученица Валерия Римская, дочь святой царицы Александры, которая была в ссылке за отказ выйти за языческого императора, после чего обезглавлена и брошена в море вместе с матерью.

, — царица и мученица Валерия Римская, дочь святой царицы Александры, которая была в ссылке за отказ выйти за языческого императора, после чего обезглавлена и брошена в море вместе с матерью. 20 июня, — святая мученица Калерия (Валерия) Кесарийская (Палестинская), которая вместе с мученицами Кирией и Марией умерли во время пыток за отказ преклониться перед идолами.

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