"Не буду петь на одной сцене с террористами": 13-летняя украинка поразила мужественным поступком на международном конкурсе (видео)

Девушка вышла на сцену, но только для мощной речи с призывом поддерживать Украину

В 2023 году на международном конкурсе Sanremo Junior в Италии Украину должна представлять София Самолюк – 13-летняя певица из Киева. Уже накануне выступления девушка узнала, что на мероприятии будут петь и россияне. Украинка не растерялась: вышла на сцену и отказалась от участия, а также призвала поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором.

О мужественном поступке юной артистки рассказали в шоу "Сніданок з 1+1". Инцидент произошел накануне, 3 мая.

Престижный фестиваль Sanremo Junior проходит под эгидой международной организации ЮНИСЕФ, а именно детского фонда ООН. Последний борется за права и интересы детей, по крайней мере такую цель ставит перед собой.

Украинская представительница заранее не знала об участии в конкурсе российских исполнителей, потому что об этом организаторы сообщили всего за несколько часов до начала мероприятия. Однако София все же поднялась на сцену, чтобы озвучить свое обращение.

"Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, убивающими украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину", — заявила со сцены София.

София Самолюк давно занимается пением. На ее счету победа в украинском фестивале "Черноморские игры" в Скадовске (2021 год), гран-при в конкурсе United Kids в Болгарии (2022 год).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа TVORCHI будет представлять Украину на Евровидении в 2023 году. Участников из беларуси и россии отстранили от конкурса еще в прошлом году.