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"Не співатиму на одній сцені з терористами": 13-річна українка вразила мужнім вчинком на міжнародному конкурсі (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Юна українська співачка Софія Самолюк Новина оновлена 04 травня 2023, 18:38
Юна українська співачка Софія Самолюк. Фото instagram.com/sonika_samoliuk_

Дівчина вийшла на сцену, але лише для потужної промови з закликом підтримувати Україну

В 2023 році на міжнародному конкурсі Sanremo Junior в Італії Україну мала представляти Софія Самолюк – 13-річна співачка з Києва. Вже напередодні виступу дівчина дізналася, що на заході співатимуть й росіяни. Українка не розгубилася: вийшла на сцену і відмовилася від участі, а також закликала підтримувати Україну в боротьбі з російським агресором.

Про мужній вчинок юної артистки розповіли в шоу "Сніданок з 1+1". Інцидент стався напередодні, 3 травня.

Престижний фестиваль Sanremo Junior відбувається під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ, а саме дитячого фонду ООН. Останній бореться за права та інтереси дітей, принаймні, таку мету ставить перед собою.

Українська представниця заздалегідь не знала про участь у конкурсі російських виконавців, бо про це організатори повідомили лише за кілька годин до початку заходу. Однак Софія все ж таки піднялася на сцену, щоб озвучити своє звернення.

"Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну", — заявила зі сцени Софія.

Софія Самолюк давно займається співом. На її рахунку перемога в українському фестивалі "Чорноморські ігри" у Скадовську (2021 рік), гран-прі в конкурсі United Kids у Болгарії (2022 рік).

Раніше "Телеграф" розповідав, що гурт TVORCHI представлятимете Україну на Євробаченні в 2023 році. Учасників із білорусі та рф відсторонили від конкурсу ще минулого року.

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#Конкурс #Росіяни #Українка #Співачка