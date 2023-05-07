Таропрогноз на 8 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Некоторым стоит попробовать новое в первый день недели

Понедельник, 8 мая, некоторым принесет дурные вести, другим же даст возможность переродиться и насладиться жизнью на полную.

Во всяком случае, так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе на восьмой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Пятерка кубков, перевернутый Паж жезлов, Солнце

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Пятерка кубков

Эта карта указывает на то, что Вы в печали из-за каких-то потерь, однако отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, просто не замечаете позитива. Подумайте, на что Вам может намекать эта карта.

Перевернутый Паж жезлов

8 мая Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, которое может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. В профессиональной деятельности, личной жизни и творчестве будет все хорошо. Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому, если захочется сменить прическу, имидж или попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждать всем знакам Зодиака по картам Таро на этой неделе.