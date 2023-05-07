Таропрогноз на 8 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Декому варто спробувати нове в перший день тижня

Понеділок, 8 травня, деяким принесе погані звістки, іншим дасть можливість переродитися і насолодитися життям на повну.

Принаймні так стверджують карти Таро, які випали в розкладі на восьмий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — П’ятірка кубків, перевернутий Паж жезлів, Сонце

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

П’ятірка кубків

Ця карта вказує на те, що Ви в печалі через якісь втрати, проте відвернулися від того доброго, що у Вас є, просто не помічаєте позитиву. Подумайте, на що вам може натякати ця карта.

Перевернутий Паж жезлів

8 травня Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, яка може зашкодити Вам. Також карта пророкує погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У професійній діяльності, особистому житті та творчості буде все гаразд. Ви можете відчути себе оновленою людиною, тож якщо захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, — не відмовляйте собі в цьому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро цього тижня.