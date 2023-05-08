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Таропрогноз на 9 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на девятый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на девятый день мая. Фото telegraf.com.ua

На этот день выпали все карты масти пентаклей

Вторник, 9 мая 2023 года, обещает быть на удивление плодотворным и результативным, — многим в этот день улыбнется удача в рабочих вопросах.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка пентаклей, Рыцарь пентаклей, Король пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Четверка пентаклей

Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете приблизиться к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг.

Рыцарь пентаклей

Во вторник Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом, высоки шансы, что оно станет выгодным. Но не забудьте также и об отдыхе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться в 2023 году по картам Таро.

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