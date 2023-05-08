Таропрогноз на 9 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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На цей день випали всі карти масти пентаклів
Вівторок, 9 травня 2023 року, обіцяє бути напрочуд плідним і результативним, — багатьох цього дня супроводжуватиме успіх у робочих питаннях.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Четвірка пентаклів
Друга назва карти Владика земної влади. Вона вказує, що Ви зможете наблизитися до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок.
Лицар пентаклів
У вівторок Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.
Король пентаклів
Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, — не відмовляйте собі в цьому, високі шанси, що вона стане вигідною. Але не забудьте також і про відпочинок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися у 2023 році за картами Таро.