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Таропрогноз на 9 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на дев’ятий день травня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на дев’ятий день травня. Фото telegraf.com.ua

На цей день випали всі карти масти пентаклів

Вівторок, 9 травня 2023 року, обіцяє бути напрочуд плідним і результативним, — багатьох цього дня супроводжуватиме успіх у робочих питаннях.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка пентаклів, Лицар пентаклів, Король пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Четвірка пентаклів

Друга назва карти Владика земної влади. Вона вказує, що Ви зможете наблизитися до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок.

Лицар пентаклів

У вівторок Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, — не відмовляйте собі в цьому, високі шанси, що вона стане вигідною. Але не забудьте також і про відпочинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися у 2023 році за картами Таро.

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