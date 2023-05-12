Таропрогноз на 13 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Многих ждут хорошие новости

Суббота, 13 мая 2023 года, многим принесет спокойствие и удовлетворение, однако у некоторых других этот день может ознаменоваться разочарованием и неприятностями.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Семерка мечей, Четверка жезлов, перевернутая Десятка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта говорит, что в ближайшее время какая-то ситуация в вашей жизни уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Четверка жезлов

Второе название карты, — Владыка завершенной работы. Она может указывать на то, что в ближайшем будущем Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

Перевернутая Десятка жезлов

Карта предупреждает, что в ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца мая по картам Таро.