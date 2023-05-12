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Таропрогноз на 13 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на тринадцатый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на тринадцатый день мая. Фото telegraf.com.ua

Многих ждут хорошие новости

Суббота, 13 мая 2023 года, многим принесет спокойствие и удовлетворение, однако у некоторых других этот день может ознаменоваться разочарованием и неприятностями.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Семерка мечей, Четверка жезлов, перевернутая Десятка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта говорит, что в ближайшее время какая-то ситуация в вашей жизни уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Четверка жезлов

Второе название карты, — Владыка завершенной работы. Она может указывать на то, что в ближайшем будущем Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

Перевернутая Десятка жезлов

Карта предупреждает, что в ближайшее время Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца мая по картам Таро.

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