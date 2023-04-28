Гороскоп Таро на май 2023 для всех знаков: Близнецов ждут дурные новости, а Тельцов - перерождение
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Конец весны у многих ознаменуется переменами
Последний месяц весны в 2023 году многим знакам Зодиака принесет конфликты и дурное настроение, однако некоторые наоборот смогут изменить свою жизнь к лучшему.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на май 2023 для всех знаков Зодиака.
Овен — Рыцарь пентаклей
Карта говорит, что в мае Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.
Телец — Смерть
Пусть Вас не пугает название карты, на самом деле она предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.
Близнецы — Тройка мечей
Сожалеем, ведь второе название этой карты Владыка печали. Ждите дурных вестей, конфликтов и потерь. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.
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Рак — перевернутый Паж жезлов
В мае Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.
Лев — Пятерка мечей
Второе название этой карты "Разрушение", и она предупреждает про конфликты, ссоры, каких-то подлых или унизительных событиях. Серьезные дела пока лучше отложить.
Дева — Туз мечей
Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В последний месяц весны Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.
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Весы — Шут (Дурак)
Не бойтесь в мае совершать необдуманные и импульсивные поступки, быть искренним, спонтанным и открытым. Вам нужны перемены, и, возможно, сумасбродство, — это именно то, что Вам поможет.
Скорпион — Верховная жрица
В мае у Вас могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.
Стрелец — перевернутая Королева кубков
Май у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.
Козерог — Четверка кубков
Эта карта говорит, что в ближайшее время Вы можете быть несколько отрешены от мира. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.
Водолей — Король кубков
Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.
Рыбы — перевернутая Десятка кубков
В ближайшие недели у Вас может валиться все из рук: планы будут меняться в последний момент, в отношениях могут начаться конфликты, и в целом пропадет гармония из жизни. Притормозите и дайте себе время оклематься.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания ждут все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.