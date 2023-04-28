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Гороскоп Таро на май 2023 для всех знаков: Близнецов ждут дурные новости, а Тельцов - перерождение

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на май 2023
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на май 2023. Фото pxhere.com

Конец весны у многих ознаменуется переменами

Последний месяц весны в 2023 году многим знакам Зодиака принесет конфликты и дурное настроение, однако некоторые наоборот смогут изменить свою жизнь к лучшему.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на май 2023 для всех знаков Зодиака.

В этот раз в общем раскладе выпали такие карты

Овен — Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в мае Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Телец — Смерть

Пусть Вас не пугает название карты, на самом деле она предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Близнецы — Тройка мечей

Сожалеем, ведь второе название этой карты Владыка печали. Ждите дурных вестей, конфликтов и потерь. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

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Рак — перевернутый Паж жезлов

В мае Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, что может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Лев — Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и она предупреждает про конфликты, ссоры, каких-то подлых или унизительных событиях. Серьезные дела пока лучше отложить.

Дева — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В последний месяц весны Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

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Весы — Шут (Дурак)

Не бойтесь в мае совершать необдуманные и импульсивные поступки, быть искренним, спонтанным и открытым. Вам нужны перемены, и, возможно, сумасбродство, — это именно то, что Вам поможет.

Скорпион — Верховная жрица

В мае у Вас могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Стрелец — перевернутая Королева кубков

Май у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Козерог — Четверка кубков

Эта карта говорит, что в ближайшее время Вы можете быть несколько отрешены от мира. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Водолей — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.

Рыбы — перевернутая Десятка кубков

В ближайшие недели у Вас может валиться все из рук: планы будут меняться в последний момент, в отношениях могут начаться конфликты, и в целом пропадет гармония из жизни. Притормозите и дайте себе время оклематься.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания ждут все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.

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