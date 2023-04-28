Гороскоп Таро на травень 2023 для всіх знаків: Близнюків чекають погані новини, а Тельців — переродження

Кінець весни у багатьох ознаменується змінами

Останній місяць весни 2023 року багатьом знакам Зодіаку принесе конфлікти та поганий настрій, проте деякі навпаки зможуть змінити своє життя на краще.

На це вказують карти Таро, які випали в розкладі на травень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

На цей раз у загальному розкладі випали такі карти

Овен — Лицар пентаклів

Карта каже, що у травні Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Телець — Смерть

Нехай Вас не лякає назва карти, насправді вона пророкує "смерть" пройденого етапу в житті. Можливо, це будуть кар’єрні чи житлові зміни, або Ви нарешті просто зможете попрощатися зі старими душевними ранами та переродитись у емоційному плані. Не намагайтеся утримати старе, без нього Ви відчуєте себе легше та вільніше.

Близнюки — Трійка мечів

Співчуваємо, адже друга назва цієї карти Владика смутку. Чекайте поганих звісток, конфліктів та втрат. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Читайте також: Любовний розклад Таро для всіх знаків на травень 2023

Рак — перевернутий Паж жезлів

У травні Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також карта пророкує погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Лев — П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона попереджає про конфлікти, сварки, якісь підлі або принизливі події. Серйозні справи поки що краще відкласти.

Діва — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. В останній місяць весни Ви прийматимете вірні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Дивіться також: Що чекає на всі знаки Зодіаку в плані роботи та фінансів у травні 2023

Терези — Шут (Дурень)

Не бійтеся в травні робити необдумані та імпульсивні вчинки, бути щирим, спонтанним та відкритим. Вам потрібні зміни, і, можливо, трошки навіженості, — саме те, що Вам допоможе.

Скорпіон — Верховна жриця

У травні у Вас можуть статися зміни, на які Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним і уважним.

Стрілець — перевернута Королева кубків

Травень у Вас може ознаменуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність відвернутися від світу за допомогою відходу в ілюзорний світ сп’яніння чи телебачення. "Заземліться", робіть щось руками і намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Козоріг — Четвірка кубків

Ця карта каже, що найближчим часом Ви можете бути дещо відсторонені від світу. Може накотити туга, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Водолій — Король кубків

Це надзвичайно гарна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Риби — перевернута Десятка кубків

У найближчі тижні у Вас може валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і загалом зникне гармонія із життя. Пригальмуйте і дайте собі час оговтатися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які випробування чекають на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.