Таропрогноз на 13 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

На багатьох чекають хороші новини

Субота, 13 травня 2023 року, багатьом принесе спокій та задоволення, проте в деяких інших цей день може ознаменуватись розчаруванням та неприємностями.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на тринадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сімка мечів, Четвірка жезлів, перевернута Десятка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Сімка мечів

У цьому положенні карта каже, що найближчим часом якась ситуація у вашому житті зміниться на краще. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Четвірка жезлів

Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Перевернута Десятка жезлів

Карта попереджає, що найближчим часом Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця травня за картами Таро.