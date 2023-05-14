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Таропрогноз на 15 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на пятнадцатый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на пятнадцатый день мая. Фото telegraf.com.ua

Начало недели обещает быть неплохим

В понедельник, 15 мая 2023 года, на некоторых может накатить апатия, однако у большинства других день должен выдаться очень плодотворным и успешным.

Так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка пентаклей, Четверка кубков, Тройка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Четверка пентаклей

Эта карта, — Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете приблизиться к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг.

Четверка кубков

Эта карта говорит, что можете быть отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть на этой неделе.

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