Таропрогноз на 15 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Початок тижня обіцяє бути непоганим

У понеділок, 15 травня 2023 року, на деяких може накотити апатія, однак у більшості інших день має бути дуже плідним і успішним.

Так обіцяють карти Таро, які випали у розкладі на п’ятнадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка пентаклів, Четвірка кубків, Трійка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Четвірка пентаклів

Ця карта, — Владика земної влади. Вона вказує, що Ви зможете наблизитися до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок.

Четвірка кубків

Ця карта каже, що можете бути відхилені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати, але не прогавте, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся попрацювати, оскільки Ваша робота швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти цього тижня.