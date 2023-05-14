Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Близнюків чекає підстава, а Левів — раптовий успіх

Розповідаємо, чого чекати всім знакам протягом тижня

Третій тиждень травня багатьом принесе можливість підзаробити та покращити своє фінансове становище, проте в інших не обійдеться без втрат.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на наступний тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Паж мечів

Чекайте на цьому тижні новин, пов’язаних із грошима. Також карта рекомендує сісти та зайнятися аналізом своїх витрат та доходів, можливо переглянути свої плани, – зараз для цього дуже сприятливий момент.

Тілець — Диявол

У питанні грошей Диявол зазвичай говорить про велике бажання розбагатіти і концентрацію зусиль виключно на досягненні матеріальних благ, при цьому не "чистими" засобами. Ситуація може змусити Вас вчинити недобросовісні дії, про які Ви, швидше за все, пошкодуєте. Порад оточуючих краще поки що не слухайте.

Близнюки — перевернута Двійка мечів

Не будьте надто довірливими, хтось у Вашому оточенні може не бажати Вам добра і може незабаром Вас розчарувати. Справи можуть опинитися під загрозою через проблеми з документами, людський фактор та інші раптові негаразди.

Рак — Туз пентаклів

На тижні у Вас може з’явитися довгоочікуваний шанс покращити свої фінансові справи — можливо, якісь інвестиції дадуть прибуток, повернуться борги, спадщина, допомога чи інші фінансові надходження. Також картка може говорити про придбання нерухомості за містом.

Лев — Колесо фортуни

Ця карта передбачає необоротні зміни, при цьому швидше за все вони будуть на краще. Несподівано може з'явитися сприятлива можливість, статися успіх, покращитися ситуація з фінансами, що збоку здаватиметься чистим везінням. Також картка може пророкувати переїзд.

Діва — П’ятірка мечів

На жаль, ця карта попереджає, що Вас у третій тиждень травня чекають збитки, конфлікти через фінансові питання, невигідні угоди.

Терези — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви можете бути не організовані та літати у хмарах, у зв’язку з чим плани та творчі задуми реалізувати не вдасться.

Скорпіон — Лицар кубків

На тижні Ви можете отримати вигідну пропозицію чи грошові надходження, аванс. Слухайте свою інтуїцію, — вона підкаже, як краще вчинити.

Стрілець — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Козоріг — Вісімка кубків

На наступному тижні на Вас може чекати застій у справах, необхідність зміни сфери діяльності, прощання з нерентабельними проектами.

Водолій — перевернута П’ятірка жезлів

На тижні Вас можуть спіткати непорозуміння з колективом, через що частина роботи може піти нанівець. Намагайтеся абстрагуватися від будь-яких конфліктних ситуацій.

Риби — Правосуддя

Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися із вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року картами Таро.