Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Близнецов ждет подстава, а Львов, - внезапный успех

Рассказываем, чего ждать всем знакам в плане денег в течение недели

Третья неделя мая многим принесет возможность подзаработать и улучшить свое финансовое положение, однако у других не обойдется без потерь.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Паж мечей

Ждите на этой неделе новостей, связанных с деньгами. Также карта рекомендует сесть и заняться анализом своих расходов и доходов, возможно пересмотреть свои планы, — сейчас для этого очень благоприятный момент.

Телец — Дьявол

В вопросе денег Дьявол обычно говорит о большой жажде денег и концентрации усилий исключительно на достижении материальных благ, при этом не самыми "чистыми" средствами. Ситуация может вынудить Вас совершить недобросовестные действия, о которых Вы скорее всего пожалеете. Советов окружающих лучше пока не слушайте.

Близнецы — перевернутая Двойка мечей

Не будьте слишком доверчивы, — кто-то в Вашем окружении может не желать Вам добра и может вскоре Вас разочаровать. Дела могут оказаться под угрозой из-за проблем с документами, человеческого фактора и других внезапных неурядиц.

Рак — Туз пентаклей

На следующей неделе у Вас может появиться долгожданный шанс улучшить свои финансовые дела, — возможно, какие-то инвестиции дадут прибыль, вернутся долги, придет наследство, помощь или другие финансовые поступления. Также карта может говорить о приобретении недвижимости за городом.

Лев — Колесо фортуны

Эта карта предсказывает необратимые перемены, при этом скорее всего они будут в лучшую сторону. Внезапно может подвернуться благоприятная возможность, случиться успех, улучшиться ситуация с финансами, что со стороны будет казаться чистым везением. Также карта может пророчить переезд.

Дева — Пятерка мечей

Сожалеем, но эта карта предупреждает, что Вас в третью неделю мая ждут убытки, конфликты из-за финансовых вопросов, невыгодные сделки.

Весы — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что на следующей неделе Вы можете быть не организованы и летать в облаках, в связи с чем планы и творческие задумки реализовать не удастся.

Скорпион — Рыцарь кубков

На этой неделе Вы можете получить выгодное предложение или денежные поступления, аванс. Слушайте свою интуицию, она подскажет, как лучше поступить.

Стрелец — перевернутый Король кубков

В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Козерог — Восьмерка кубков

На следующей неделе Вас может ожидать застой в делах, необходимость смены сферы деятельности, прощание с нерентабельными проектами.

Водолей — перевернутая Пятерка жезлов

На неделе Вас могут настигнуть недопонимание с коллективом, из-за чего часть работы может пойти насмарку. Постарайтесь абстрагироваться от любых конфликтных ситуаций.

Рыбы — Правосудие

Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.